Venezuela - Trump droht Kuba mit Sanktionen

Washington/Caracas (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump hat der kommunistischen Regierung in Kuba wegen der Unterstützung für den linken venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro mit scharfen Wirtschaftssanktionen gedroht. Sollten kubanische Truppen und Milizen nicht sofort militärische und andere Operationen einstellen, würden die USA ein komplettes Embargo und Sanktionen gegen Kuba verhängen, twitterte Trump am Dienstag.

„Hoffentlich kehren alle kubanischen Soldaten schnell und friedlich auf ihre Insel zurück!“, fügte er hinzu. In Venezuela hatte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido am Dienstag einige Soldaten auf seine Seite gezogen und den Rest der Streitkräfte dazu aufgerufen, sich ihm anzuschließen. Die USA halten die Opposition seit langer Zeit für die legitime Kraft in Venezuela und versuchen, Kräfte im mächtigen Militär zur Abkehr von Präsident Maduro bewegen. Die Opposition und Washington beschuldigen Kuba, Agenten des militärischen Geheimdienstes in Venezuela positioniert zu haben, um einfache Soldaten auf Linie zu halten. Kuba bestreitet das.

Die USA hatten im Kalten Krieg 1962 ein komplettes Handelsembargo gegen Kuba verhängt. Unter Trumps unmittelbarem Vorgänger Barack Obama wurde dieses gelockert. Trump hat diese Lockerungen teilweise wieder rückgängig gemacht.