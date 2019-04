Venezuela - EU ruft zu „größter Zurückhaltung“ auf

Brüssel/Caracas (APA/AFP) - Die Europäische Union hat „größte Zurückhaltung“ im Machtkampf in Venezuela gefordert. Es könne nur einen „politischen, friedlichen und demokratischen Weg“ aus der Krisensituation des Landes geben, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstag. Die EU lehne „jede Form von Gewalt“ ab und rufe dazu auf, „den Verlust von Leben und eine Eskalation“ zu vermeiden.

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaido hatte am Dienstag die „Operation Freiheit“ zur Beendigung der Regierung des linken Staatschefs Nicolas Maduro ausgerufen. „Heute sind mutige Soldaten, mutige Patrioten, mutige Männer, die die Verfassung unterstützen, unserem Aufruf gefolgt“, sagte Guaido in einem in Online-Netzwerken verbreiteten Video. Im Anschluss kam es in Caracas zu Unruhen mit gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas erklärte, seine Regierung unterstütze Guaido nach wie vor. „Was wir nicht wollen, ist, dass die Waffen sprechen. Wir brauchen eine politische, keine militärische Lösung“, schrieb Maas auf Twitter. Der Minister befindet sich derzeit auf einer Lateinamerika-Reise, in deren Verlauf er Brasilien, Mexiko und Kolumbien besuchen wird. Am Dienstag sollte er Brasiliens rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro treffen.

Auch Bolsonaro verlieh auf Twitter seiner Unterstützung für die „demokratische Wende“ in Venezuela Ausdruck. Aus seinem Büro verlautete, „mehrere“ venezolanische Soldaten hätten am Dienstag in der brasilianischen Botschaft in Caracas Asyl beantragt. Brasilianische Medien berichteten von 25 Militärs.

Guaido liefert sich seit Monaten einen Machtkampf mit Maduro. Für den 1. Mai hat Guaido zu neuen Massenprotesten aufgerufen. Der Machtkampf lähmt das Land schon seit Monaten. Venezuela leidet zudem unter einer beispiellosen Wirtschaftskrise mit dramatischen Versorgungsengpässen.