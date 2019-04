Venezuela - Lima-Staatengruppe: Militär soll Guaido unterstützen

Caracas (APA/dpa) - Im erbitterten Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition in Venezuela haben zahlreiche Länder der Region die Streitkräfte des südamerikanischen Landes zur Unterstützung des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido aufgerufen:

„Wir erneuern unsere Aufforderung an das Militär, seine Loyalität zum Übergangspräsidenten Juan Guaido in seiner verfassungsmäßigen Funktion als Oberbefehlshaber auszudrücken“, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung der sogenannten Lima-Gruppe bestehend aus Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay und Peru. „Es sollte aufhören, ein Instrument des illegitimen Regimes zur Unterdrückung des venezolanischen Volkes zu sein.“

Guaido hatte am Dienstag einige Soldaten auf seine Seite gezogen und den Rest der Streitkräfte dazu aufgerufen, sich ihm anzuschließen. Abtrünnige Soldaten befreiten zudem den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo Lopez aus dem Hausarrest. Das Verteidigungsministerium erklärte allerdings, nur wenige Soldaten hätten sich auf die Seite der Opposition geschlagen. Die meisten Einheiten würden weiter zu der linken Regierung von Präsident Nicolas Maduro halten.