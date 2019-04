Rund 1.800 Bergarbeiter aus in Mine in Südafrika geborgen

Johannesburg (APA/dpa) - Nach einem Unfall in einer Platin-Mine in Südafrika sind rund 1.800 Bergarbeiter zeitweise unter Tag festgesessen. In der Mine waren Schienen in den Aufzugschacht gestürzt, der die Arbeiter in die Stollen und wieder heraus bringt, wie das Bergbauunternehmens Sibanye Stillwater am Dienstag erklärte.

Nach eingehender Sicherheitsprüfung konnte der Aufzug nach mehreren Stunden wieder in Betrieb genommen werden, woraufhin die Kumpel der Frühschicht wieder an die Oberfläche gebracht werden konnten.

Der Betreiber der Thembelani-Mine in der Nähe der Stadt Rustenburg nordwestlich von Johannesburg betonte, die Arbeiter seien nicht im eigentlich Sinne eingesperrt gewesen. Eine Evakuierung über andere Stollen wäre jederzeit möglich gewesen, hieß es. Insgesamt hätten die Arbeiter nur einige Stunden mehr unter Tag zu gebracht als die Dauer ihrer normalen Schicht, so das Unternehmen.