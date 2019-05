Eishockey: Fakten und Daten zur WM

Bratislava/Kosice (APA) - Splitter zur Eishockey-WM von 10.-26. Mai in der Slowakei:

Der internationale Eishockeyverband (IIHF) hat für die WM 2019 den Modus für mögliche Verlängerungen angepasst. Der Weltmeister kann künftig nicht mehr mittels Penaltyschießen ermittelt werden. Im Finale wird eine allfällige Verlängerung mit 3 gegen 3 Feldspielern ausgetragen, und zwar in Dritteln zu je 20 Minuten bis ein Tor fällt. In der Gruppenphase folgt bei Unentschieden nach 60 Minuten eine fünfminütige Verlängerung (3 gegen 3), fällt da kein Tor, kommt es zum Penaltyschießen. In Viertel- und Halbfinale dauert eine mögliche Verlängerung zehn Minuten.

* * *

Zum zweiten Mal nach 2011 findet eine Eishockey-WM komplett in der Slowakei statt. Auch vor acht Jahren waren Bratislava und Kosice, die beiden größten Städte des Landes, Spielorte. Damals kamen 406.000 Zuschauer zu den Matches, heuer werden 450.000 Fans erwartet. Gespielt wird in der 10.040 Zuschauer fassenden Ondrej Nepela Arena, der Heimstätte des KHL-Clubs Slovan Bratislava, und der Steel Arena des HC Kosice mit einem Fassungsvermögen von 8.347. Bratislava war auch schon 1959 und 1992 als Teil der damaligen Tschechoslowakei Co-Gastgeber der WM (jeweils mit Prag).

* * *

Nach dem Turnier in der Slowakei stehen neun der zwölf Teilnehmer des Olympischen Eishockey-Turniers 2022 in Peking fest. Neben Gastgeber China haben die Top Acht der Weltrangliste nach der WM das Ticket sicher. Über eine Qualifikation werden die drei restlichen Plätze vergeben, Österreich steigt in der dritten und letzten Qualifikationsrunde im August 2020 ein.

* * *

Wäre es rein nach der Weltrangliste gegangen, die maßgeblich zur Einteilung der zwei Gruppen herangezogen wird, wäre die Slowakei statt Norwegen Gegner des ÖEHV-Teams gewesen. Die WM-Gastgeber wollten Tschechien und Österreich aus geografischen Gründen sowie Russland in Bratislava spielen lassen, was sich aufgrund des IIHF-Rankings auch ausging. Um die Fanmassen besser zu verteilen, machten die Slowaken von ihrem Recht Gebrauch, eine Änderung vornehmen zu können und gingen in die Kosice-Gruppe.

* * *

Großbritannien ist erstmals seit 25 Jahren wieder bei einer A-WM dabei. Die Briten haben im Vorjahr als Aufsteiger in der Division 1A völlig überraschend den Durchmarsch geschafft. Der Aufstiegskampf in Ungarn war an Spannung kaum zu überbieten. Fünf Mannschaften konnten vor den letzten drei Partien noch aufsteigen. Bis 15 Sekunden vor Schluss des letzten Spiels lagen Kasachstan und Ungarn auf Aufstiegskurs, ehe den Briten gegen Ungarn der Ausgleich zum 2:2 gelang (Endstand 3:2 n.P.). Damit holte das Team des Olympiasiegers und Weltmeisters von 1936 den Turniersieg und „nahm“ Italien mit in die A-Gruppe. Die Italiener hatten in der Partie davor durch ein Tor zwei Sekunden vor der Schlusssirene den notwendigen Sieg gegen Slowenien (4:3) geholt.

* * *

Rene Fasel wird zum letzten Mal als Präsident des Weltverbands IIHF den Pokal an die Weltmeister überreichen. Der 69-jährige Schweizer, der dem Verband seit 1994 vorsteht, hat im Vorjahr angekündigt, bei den Wahlen 2020 nicht mehr anzutreten. Sein Nachfolger wird während der WM im Mai nächsten Jahres in der Schweiz gewählt.