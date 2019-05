Eishockey: Bilanzen des ÖEHV-Teams nur gegen Italien positiv

Wien/Bratislava (APA) - Österreichs Nationalmannschaft hat gegen die sieben Gegner in der Gruppe B der WM in der Slowakei (10. bis 26. Mai) nur gegen Italien eine positive Bilanz. Vor allem gegen die großen Eishockey-Nationen Russland, Schweden und Tschechien war für die ÖEHV-Cracks kaum etwas zu holen.

Gegen Weltmeister Schweden gab es in der Länderspiel-Geschichte nur zwei Siege, selbst der jüngste ist allerdings schon 71 Jahre her. 1931 bei WM in Krynica (1:0) und 1947 bei der WM in Prag (2:1) wurde Erfolge gefeiert. Gegen Olympiasieger Russland bzw. Vorgänger Sowjetunion setzte es in insgesamt 21 Spielen 20 Niederlagen. Nur in einem Testspiel am 20. April 1994 in Zell/See schoss Andreas Pusnik das rot-weiß-rote Team zu einem 1:0-Sieg gegen Russland, das damals auch mit drei NHL-Spielern angetreten war. Die schlechteste Bilanz hat Österreich gegen Tschechien: In 13 Spielen feierte Tschechien 13 Siege. Gegen Vorgänger CSSR gelangen vier Siege, allerdings nur in der „Steinzeit“ zwischen 1926 und 1932.

Nur gegen Italien hat Österreich mehr Siege (40) als Niederlagen (35) geholt. Bei WM-Turnieren hat allerdings Italien mit 13:10 Siegen die Nase vorne.

Österreichs Bilanz gegen die sieben Gruppengegner:

Lettland: 21 Spiele - 5 Siege, 16 Niederlagen, 53:79 Tore. WM-Bilanz: 7 Spiele - 2 Siege, 5 Niederlagen, 16:23 Tore.

Russland: 17 Spiele - 1 Sieg, 16 Niederlagen, 32:94 Tore. 1:0-Sieg in Testspiel am 20. April 1994 in Zell/See. Bilanz gegen Sowjetunion: 4 Spiele - 4 Niederlagen, 5:54 Tore.

Schweiz: 72 Spiele - 12 Siege, 14 Remis, 46 Niederlagen, 178:320 Tore. WM-Bilanz: 25 Spiele - 5 Siege, 7 Remis, 13 Niederlagen, 76:117 Tore.

Schweden: 21 Spiele - 2 Siege, 2 Remis, 17 Niederlagen, 17:100 Tore. Siege bei WM 1931 in Krynica (1:0) und WM 1947 in Prag (2:1). WM-Bilanz: 15 Spiele - 2 Siege, 1 Remis, 12 Niederlagen, 11:81 Tore.

Norwegen: 50 Spiele - 18 Siege, 5 Remis, 27 Niederlagen, 131:175 Tore. WM-Bilanz: 21 Spiele - 5 Siege, 1 Remis, 15 Niederlagen, 54:90 Tore.

Tschechien: 13 Spiele - 13 Niederlagen, 19:69 Tore. WM-Bilanz: 7 Spiele - 7 Niederlagen, 7:36 Tore. Gegen CSSR: 27 Spiele - 4 Siege, 23 Niederlagen. Letzter Sieg: 1932 (3:1 Testspiel in Wien)

Italien: 87 Spiele - 40 Siege, 12 Remis, 35 Niederlagen, 263:257 Tore. WM-Bilanz: 27 Spiele - 10 Siege, 4 Remis, 13 Niederlagen, 70:85 Tore.