Zwei von vier Geschäftsführern verließen Vorarlberger Grass GmbH

Bregenz (APA) - Beim Vorarlberger Beschlägehersteller Grass GmbH haben zwei der vier Mitglieder der Geschäftsführung das Unternehmen verlassen. Thomas Zenker und André Stiller sind nach Angaben von Grass aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe per 30. April aus der Firma ausgeschieden. Eine Nachbesetzung werde nicht erfolgen, hieß es.

Damit tragen die in der Geschäftsführung verbliebenen Thomas Müller (56) und Albert Trebo (47) ab sofort die Verantwortung für alle Bereiche. Stiller und Zenker, die das Unternehmen den Firmenangaben zufolge auf eigenen Wunsch verlassen, standen an der Spitze der Fachgebiete Services (Stiller) und Operations (Zenker). In einem Schreiben an die Mitarbeiter unterstrich die Konzernspitze, dass mit der Leitung des Unternehmens durch Müller und Trebo die Kontinuität in der Führung gewahrt bleibe.

Die zum Würth-Konzern gehörende Grass-Gruppe mit Sitz in Höchst (Bez. Bregenz) hat 2017 laut Eigenangaben einen Umsatz von 378 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigte weltweit knapp 2.000 Mitarbeiter an 18 Standorten.