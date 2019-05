Römisches Museum zeigt Ausstellung über Goethes „Werther“

Rom (APA) - Mit der Rezeption von Johann Wolfgang Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ in Italien befasst sich ab Mai eine Ausstellung in Rom. Die Schau trägt den Titel „Poesia e destino - Poesie und Schicksal. Wie Italien den Werther las“. Ab dem 24. Mai informiert das Museum „Casa di Goethe“ so über die italienische Erfolgsgeschichte des berühmten Briefromans.

Die „Casa di Goethe“ befindet sich in den Räumen, in denen Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) während seiner Italienreise von 1786 bis 1788 wohnte. Bereits während dieser Zeit war der deutsche Dichter mit dem großen Erfolg seines „Werther“ konfrontiert. Herzstück der Ausstellung bilden die ersten italienischen Übersetzungen, wie etwa eine in Poschiavo gedruckte Fassung von 1782, wie die Kathpress berichtet. Darüber hinaus will die Ausstellung erläutern, wie Goethes „Werther“ italienische Autoren wie etwa Ugo Foscolo (1778-1827) und Giacomo Leopardi (1798-1837), aber auch die moderne Literatur inspirierte.