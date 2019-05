Einbrecher in Wien auf frischer Tat ertappt

Wien (APA) - Dank einer aufmerksamen Hausbewohnerin ist am Dienstagnachmittag ein Einbrecher in Wien-Floridsdorf auf frischer Tat ertappt worden. Die Frau hatte den 36-Jährigen beim Hantieren am Türschloss eines Nachbarn beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen den Verdächtigen vor der besagten Wohnungstür an. Diese wies frische Kerbspuren auf, hieß es in einer Aussendung vom Mittwoch.