EU-Wahl - Amnesty ruft zur Teilnahme auf

Wien (APA) - Amnesty International Österreich ruft zur Teilnahme an der EU-Wahl auf. Um Falschmeldungen entgegenzutreten, startet die Organisation außerdem einen WhatsApp-Kanal, auf dem Informationen zu den Themen Gleichberechtigung, Klimawandel, Migration und Rechtsstaatlichkeit bereitgestellt werden, wie die NGO in einer Aussendung am Mittwoch ankündigte.

„Seit Wochen erheben junge Menschen in ganz Europa lautstark ihre Stimmen für Klimagerechtigkeit und Chancengleichheit“, hieß es in der Aussendung. „Um erfolgreich diese dringlichen Anliegen voranzutreiben, müssen junge Menschen politische Entscheidungen mitgestalten. Dafür ist die Europawahl ein wichtiger Anlass“, wird Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, zitiert.

Rund um die Europawahl seien Menschen in ganz Europa verstärkt mit Fake News konfrontiert, die über Kommunikationskanäle wie WhatsApp verbreitet würden. Daher stellt Amnesty via WhatsApp ab sofort Argumente und Informationen zu vier wichtigen Themenbereichen rund um die EU-Wahl bereit: Gleichberechtigung, Klimawandel, Migration und Rechtsstaatlichkeit. Für kurze, regelmäßige Updates kann man sich unter www.amnesty.at/europawahl anmelden. In Linz und Graz veranstalten junge Aktivisten außerdem Menschenrechtsdialoge, bei denen der Frage nachgegangen wird, wie Menschenrechte im lokalen Umfeld umgesetzt sind und welchen Einfluss die EU und die Europawahlen darauf haben.

