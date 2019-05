Europas Leitbörsen geschlossen, London am Vormittag im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Während an vielen internationalen Börsen am Mittwoch kein Handel stattfindet, zeigt sich der Aktienmarkt in Großbritannien mit leichten Gewinnen. In London zeigte sich der FTSE-100 gegen 10.50 Uhr mit plus 0,20 Prozent oder 14,92 Einheiten auf 7.433,14 Punkte.

An den meisten anderen Börsen in Europa findet kein Handel statt. Die Börse in Tokio bleibt wegen eines japanischen Feiertags geschlossen. Regulär gehandelt wird an den US-Börsen.

Belastung lieferten die Daten zur Industriestimmung im April, die sich wie erwartet eingetrübt hat. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sank in Großbritannien auf 53,1 Zähler, nach 55,1 Punkten im Monat zuvor.

Bei den Einzelwerten legten die Aktien der Londoner Börse nach Zahlenvorlage zum Startquartal 2019 um 2,43 Prozent zu. Trotz eines Rückgangs im Aktienhandel erhöhte die LSE ihre Erlöse um 5 Prozent auf 546 Millionen Britische Pfund (rund 635 Mio. Euro). Vor allem ein starkes Clearing-Geschäft konnte ausgleichen.

Im Tagesverlauf stehen noch Zahlen zum ersten Quartal von GlaxoSmithKline am Programm. Zuletzt tendierten die Pharma-Werte mit 0,39 Prozent im Plus.

