China will sich ausländischen Banken und Versicherern stärker öffnen

Peking (APA/Reuters) - Inmitten der Gespräche im Handelsstreit mit den USA hat China eine weitere Öffnung für Banken und Versicherer zugesagt. Dazu würden in Kürze zwölf Maßnahmen erlassen, teilte die zuständige Aufsichtsbehörde am Mittwoch mit, ohne einen konkreten Zeitrahmen dafür zu nennen.

Dazu zähle eine Lockerung der Auflagen zur Gründung einer Bankensparte in China und zum Aufbau von Filialen sowie im Handel mit der Landeswährung Yuan.

China hatte bereits mehrfach angekündigt, den Finanzsektor zu öffnen. Damit will die Führung in Peking unter anderem das Angebot an Finanzprodukten und -dienstleistungen verbessern und angesichts der Konjunkturabkühlung für mehr Stabilität in dem Bereich sorgen.

Die USA und die EU fordern seit längerem eine Lockerung der chinesischen Restriktionen für ausländische Firmen und einen gleichberechtigten Marktzugang. Dies ist auch Teil des von US-Präsident Donald Trump angefachten Handelsstreits mit China. Er wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken und Beschränkungen für ausländische Unternehmen sowie Diebstahl geistigen Eigentums vor. Jüngste Gespräche von US-Finanzminister Steven Mnuchin für eine Lösung in dem Streit gingen am Mittwoch in Peking zu Ende und sollen in der kommenden Woche in Washington fortgesetzt werden.