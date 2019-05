Fußball: Frankfurt absolviert Sommer-Trainingscamp in Windischgarsten

Frankfurt am Main (APA/dpa) - Eintracht Frankfurt wird sich im Sommer unter anderem in Österreich auf die kommende Saison der deutschen Fußball-Bundesliga vorbereiten. Wie der Verein von Trainer Adi Hütter und ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger am Mittwoch mitteilte, trainiert der Europa-League-Semifinalist vom 26. Juli bis 4. August in Windischgarsten. In dieser Zeit ist ein Testspiel gegen den FC Wels geplant.