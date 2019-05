Südkoreas Präsident gratulierte neuem japanischem Kaiser

Seoul/Berlin (APA/dpa/AFP) - Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat dem neuen Kaiser Naruhito im Nachbarland Japan zur Besteigung des Throns gratuliert. In seiner Grußbotschaft habe Moon die Hoffnung geäußert, dass Naruhito in der Nachfolge seines Vaters Akihito „die Schritte zum Frieden fortsetzen und die Schmerzen des Kriegs in Erinnerung halten wird“, teilte das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mit.

Trotz großer wirtschaftlicher Verflechtungen und gemeinsamer Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind die Beziehungen der beiden Länder durch historische Konflikte nach wie vor stark belastet. Insbesondere die Kolonialherrschaft Japans über die koreanische Halbinsel (1910 bis 1945) empfinden die Koreaner - in Süd- wie auch in Nordkorea - noch immer als tiefe Schmach.

Dessen ungeachtet äußerte der südkoreanische Parlamentspräsident Moon Hee-sang in einer Erklärung am Mittwoch seine Hoffnung, dass Naruhito Südkorea „zu einem angemessenen Zeitpunkt“ besuchen werde. Südkorea hatte Naruhitos Vater in der Vergangenheit wiederholt eingeladen. Doch der erste Besuch eines japanischen Kaisers in Südkorea seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam bisher nicht zustande. Ein solcher Besuch wurde von beiden Seiten lange Zeit als ein wesentlicher Schritt zur Aussöhnung betrachtet.

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte dem neuen japanischen Kaiser. „Zur Thronbesteigung übersende ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche“, erklärte Merkel in ihrem Gratulationsschreiben vom Mittwoch. Sie wünsche Naruhito für seine Regentschaft „glückliches Gelingen“ und Japan „eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung in Sicherheit und Frieden“.

„Angesichts der zahlreichen und vielfältigen globalen Herausforderungen bleibt die Zusammenarbeit unserer Länder zentral“, schrieb Merkel. Sie zeigte sich „überzeugt, dass die enge und vertrauensvolle Freundschaft zwischen Japan und Deutschland“ auch durch das zukünftige Engagement des neuen Kaisers vertieft werde. Merkel erinnerte an den Deutschland-Besuch Naruhitos im Jahr 2011 und eine Begegnung in Tokio im Februar dieses Jahres. Sie lud den neuen Kaiser zu einem weiteren Besuch in Deutschland ein.

Nach der Abdankung seines Vaters Akihito hatte Naruhito am Mittwoch den Chrysanthemen-Thron bestiegen. Im Oktober folgt eine große öffentliche Zeremonie mit zahlreichen Staatsgästen und einem Autokorso durch Tokio.