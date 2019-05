Beach-Volleyball: ÖSV-Damen in Kuala Lumpur in Zwischenrunde

Kuala Lumpur (APA) - Die österreichischen Beach-Volleyball-Damen Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer sind mit Sieg und Niederlage in das Turnier in Kuala Lumpur gestartet. Sie setzten sich am Mittwoch erst 2:0 (19,18) gegen Victoria Kjölberg/Ane Hjortland (NOR) durch, ehe sie Paula Soria Gutierrez/Maria Carro Marquez de Acuna (ESP) 1:2 (19,-14,-8) unterlagen. Donnerstag wartet die Zwischenrunde.

Bei den Herren unterlagen bei der Dreistern-Veranstaltung Christoph Dressler/Alexander Huber den Esten Kusti Nolvak/Mart Tiisaar mit 1:2 (-16,19,-13). Niederlagen setzte es auch für die weiteren zwei ÖVV-Teams. Tobias Winter/Julian Hörl mussten sich den Türken Murat Giginoglu/Volkan Gögtepe mit 1:2 (-17,16,-11) geschlagen geben, Martin Ermacora/Moritz Pristauz den Slowenen Nejc Zemljak/Jan Pokersnik 0:2 (-22,-16). Donnerstag kommt es zum direkten Duell der Österreicher.