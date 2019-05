US-Börsen zur Eröffnung mit Kursgewinnen

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch den Handel mit Gewinnen gestartet. Dank erfreulicher Quartalszahlen von Apple hat der Dow Jones Industrial seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Gegen 15.40 Uhr gewann der Leitindex um 75,84 Einheiten oder 0,29 Prozent auf 26.668,75 Zähler.

Der S&P-500 Index stieg um 6,63 Punkte oder 0,23 Prozent auf 2.952,46 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann 37,09 Punkte oder 0,46 Prozent auf 8.132,48 Einheiten.

Eine positive Überraschung boten die Arbeitsmarktzahlen für April. In den USA stieg die Beschäftigung in der Privatwirtschaft um 275.000 neue Stellen. Das ist der stärkste Zuwachs seit Juli 2018.

Unterdessen vertagten China und die USA ihre Verhandlungen im Handelsstreit ohne Ergebnis auf nächste Woche. US-Finanzminister Steven Mnuchin twitterte, die Gespräche mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He in Peking seien produktiv gewesen. „Wir werden unsere Gespräche nächste Woche in Washington fortsetzen.“ Am Markt hofft man auf eine Entspannung in Zoll-Konflikt.

Größter Unterstützer im Dow Jones war Apple. Die Aktien legten um 4,90 Prozent zu, nachdem das Unternehmen mit Umsatz als auch Gewinn je Aktie positiv überraschte. Apple versucht derzeit den Rückgang der iPhone-Verkäufe abzubremsen.

Hingegen fielen die Aktien von Amgen angesichts des wenig spektakulären Jahresstart um 2,12 Prozent. Der weltweit größte Biotechkonzern hielt im ersten Quartal wie von Experten erwartet seinen Umsatz stabil. Der Gewinn fiel unter dem Strich weniger deutlich als von Analysten erwartet.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA244 2019-05-01/15:43