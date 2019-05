Venezuela - Bolton: Pompeo und Lawrow wollen sich besprechen

Caracas (APA/dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow wollen sich am Mittwoch in einem Telefonat über die Situation in Venezuela austauschen. Das sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, am Mittwoch beim Sender Fox News. „Ich denke das Gespräch von Mike ist für heute geplant“, sagte Bolton.

Die USA sehen Russland als wichtigen Unterstützer von Präsident Nicolás Maduro an. Pompeo hatte noch am Dienstag erklärt, Maduro sei bereit gewesen, das Land zu verlassen, dann aber von Russland zum Bleiben überredet worden. Das russische Außenministerium dementierte. „Washington versuchte sein Bestes, die venezolanische Armee zu demoralisieren, und benutzte nun Fälschungen als Teil des Informationskrieges“, sagte Sprecherin Maria Sacharowa CNN.

Dies USA wollen laut Bolton verhindern, dass Russland weitere Macht und weiteren Einfluss über Venezuela erlangt. „Der wichtigste Punkt, den wir hier machen: Wir werden nicht sehen, dass die Russen ein Land in der westlichen Hemisphäre übernehmen - nicht direkt, nicht über ihre Stellvertreter, die Kubaner“, sagte Bolton.