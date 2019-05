Kühlschrank-Defekt löste Garagenbrand in der Steiermark aus

Loipersdorf (APA) - In Dietersdorf bei Loipersdorf in der Steiermark (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist am Mittwoch eine Garage in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtete mussten die örtlichen Feuerwehren gegen 11.30 Uhr anrücken. Auslöser des Feuers dürfte ein technischer Defekt bei einem Kühlschrank in der Garage gewesen sein. Weder der 51-jährige Hausbesitzer noch andere Personen wurden verletzt.