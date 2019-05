1 Mai - Fünf Sterne wollen Mindestlohn in Italien einführen

Rom (APA) - Am 1. Mai startet Italiens regierende Fünf Sterne-Bewegung eine Offensive für die Einführung eines Mindestlohns in Italien. Die Partei drängt auf 9 Euro brutto pro Stunde. „Ich hoffe, heute ist der letzte 1. Mai ohne Mindestlohn in Italien“, sagte Fünf Sterne-Chef und Vizepremier Luigi Di Maio in einem Radiointerview am Mittwoch.

Die Einführung eines gesetzlich verankerten Mindestlohns ist für die seit Juni in Italien regierende Fünf-Sterne-Bewegung die Fortsetzung ihrer Reform des Arbeitsmarkts, die im September mit Einschränkungen bei befristeten Arbeitsverträgen begonnen hatte.

Gegen die Einführung des Mindestlohns wehren sich Gewerkschaften und Industrielle. Die Arbeitnehmerverbände meinen, ein Mindestlohn würde die Verhandlungen für Kollektivverträge bremsen. Die Industriellenverbände meinen, dass in einer Phase der Rezession ein Mindestlohn von neun Euro für Unternehmen unzumutbar sei.

Di Maio, der in der Regierung auch das Amt des Arbeitsministers bekleidet, erklärte, dass sich die Regierungskoalition nach den EU-Parlamentswahlen auch um eine Senkung der Lohnnebenkosten und des Steuerdrucks kümmern werde. Die rechte Lega um Innenminister Matteo Salvini drängt seit Monaten auf die Einführung einer Einheitssteuer von 15 Prozent für Einkommen unter 50.000 Euro.

Di Maio begrüßte die am Dienstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten, aus denen hervorgeht, dass sich Italien aus der Rezession befreit hat. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Jänner bis März um 0,2 Prozent zum Vorquartal. Experten hatten lediglich mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet, nachdem es in den beiden Vorquartalen jeweils einen Rückgang um 0,1 Prozent gegeben hatte. Mindestens zwei Minus-Quartale in Folge werden als Rezession bezeichnet.

Di Maio betonte, die Regierung müsse sich noch mehr anstrengen, um stabile Jobs zu schaffen. „Beschäftigung ist die Priorität unserer Regierung und der wahre Notstand in Italien“, so der Vizepremier.