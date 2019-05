Tirolerin stürzte drei Meter von Hausdach ab - schwer verletzt

Innsbruck (APA) - Eine 56-jährige Frau ist am Mittwoch in Imst beim Reinigen eines Hausdaches aus noch unbekannter Ursache rund drei Meter in die Tiefe abgestürzt. Sie zog sich beim Aufprall schwere Kopfverletzungen zu, teilte die Polizei mit. Die Einheimische wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 12.45 Uhr. Der Ehemann der 56-Jährigen kümmerte sich um die Schwerverletzte und alarmierte die Rettungskräfte.