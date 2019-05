Springreiten: 72-jähriger Rekord-Olympiateilnehmer Millar trat zurück

Ottawa (APA/Reuters) - Der Kanadier Ian Millar hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom Springreiten bekanntgegeben. „Captain Canada“, so der Spitzname des 72-Jährigen, ist sport-übergreifend mit zehn Teilnahmen Olympia-Rekordler. Er war 1972 in München dabei, und auch 2012 in London. 2016 in Rio nahm er nur nicht teil, da sein Pferd verletzt war. Seine einzige Olympia-Medaille holte Millar 2008 in Peking mit Team-Silber.