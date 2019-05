New York (APA) - Nach dem Fed-Zinsentscheid, den Leitzins zu bestätigen, hat die New Yorker Aktienbörse am Mittwoch ihre Gewinne nicht halten können und ist in die Verlustzone gedreht. Der Dow Jones fiel um 162,77 Einheiten oder 0,61 Prozent auf 26.430,14 Zähler. Zuvor hatten ihn noch erfreuliche Quartalszahlen von Apple gestützt.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gab um 22,10 Punkte (minus 0,75 Prozent) auf 2.923,73 Zähler. Zwischenzeitlich hatte er seinen Allzeit-Rekord gebrochen. Auch der Technologieindex Nasdaq Composite Index verlor 45,75 Einheiten oder 0,57 Prozent auf 8.049,64 Zähler.

Der Chef der US-Notenbank Fed Jerome Powell betonte: „Es gibt derzeit keinen Grund für eine Bewegung in beide Richtungen.“ In der offiziellen Mitteilung der Notenbank wird weiter von „Geduld“ gesprochen, die notwendig sei, auch wenn der Arbeitsmarkt und das Wachstum mehr als stabil seien. Dies deutet darauf hin, dass auch für das gesamte Jahr 2019 keine Zinsbewegung seitens der Fed mehr zu erwarten ist. Die Fed hatte nach der Nullzinspolitik in der Finanzkrise im Jahr 2015 damit begonnen, den Leitzins allmählich zu normalisieren. Der derzeit gültige Satz liegt noch immer deutlich unterhalb des historischen Normalniveaus.

Schwache Konjunkturdaten zur US-Industrie im April dürften etwas belasten haben. Der Einkaufsmanager-Index fiel gegenüber dem Vormonat von 55,3 Punkten auf 52,8 Zähler, wie aus einer Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Dies ist der niedrigste Wert seit Oktober 2016.

Eine positive Überraschung boten die Arbeitsmarktzahlen für April. In den USA stieg die Beschäftigung in der Privatwirtschaft um 275.000 neue Stellen. Das ist der stärkste Zuwachs seit Juli 2018.

Unterdessen vertagten China und die USA ihre Verhandlungen im Handelsstreit ohne Ergebnis auf nächste Woche. Am Markt hofft man auf eine Entspannung in Zoll-Konflikt.

Größter Unterstützer im Dow Jones war Apple. Die Aktien legten um 4,91 Prozent zu, nachdem das Unternehmen mit Umsatz als auch Gewinn je Aktie positiv überraschte. Apple versucht derzeit den Rückgang der iPhone-Verkäufe abzubremsen.

Hingegen fielen die Aktien von Amgen angesichts des wenig spektakulären Jahresstart um 1,77 Prozent. Der weltweit größte Biotechkonzern hielt im ersten Quartal wie von Experten erwartet seinen Umsatz stabil. Der Gewinn fiel unter dem Strich weniger deutlich als von Analysten erwartet.

An der Nasdaq gaben die D-Titel nach vorgelegten Quartalszahlen um 2,97 Prozent ab. Der Chiphersteller gab einen zuversichtlichen Ausblick und sprach von einer wieder wachsenden Umsatzdynamik nach der jüngsten Schwächeperiode. Analysten äußerten sich zufrieden. Es hieß sogar, dass AMD gute Chancen habe, Intel Marktanteile wegzuschnappen.

