Pompeo am Dienstag bei Merkel in Berlin

Washington/Berlin (APA/AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo ist am Dienstag zu Besuch bei Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Das Treffen ist im Rahmen einer mehrtägigen Reise des Ministers in mehrere europäische Staaten angesetzt, wie das State Department am Mittwoch in Washington mitteilte.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA ist durch mehrere Konfliktthemen belastet. Dazu gehören der Streit um das Atomabkommen mit dem Iran, das US-Präsident Donald Trump vor einem Jahr einseitig aufgekündigt hatte, das von Trump abgelehnte Klimaschutzabkommen von Paris sowie die aus seiner Sicht viel zu niedrigen deutschen Verteidigungsausgaben.

Im Anschluss an seinen Stopp in Berlin will Pompeo nach London weiterreisen. Mit der britischen Premierministerin Theresa May will er über den für Anfang Juni geplanten Staatsbesuch von Trump im Vereinigen Königreich sprechen.

Seine Europareise wird Pompeo nach Angaben seines Ministeriums am Montag in der nordfinnischen Stadt Rovaniemi beginnen, wo er an einem Ministertreffen des Arktischen Rats teilnimmt. Dabei handelt es sich um ein multilaterales Gremium, das sich unter anderem mit dem Umweltschutz am Nordpol und dem Klimaschutz befasst. Zum Schluss seiner Reise legt Pompeo am Donnerstag kommender Woche zwei Stopps in Grönland ein.