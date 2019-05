Fußball: CL-Semifinale FC Barcelona - Liverpool 2 - Endstand 3:0

Barcelona (APA) - Fußball-Champions-League, Halbfinal-Hinspiel: FC Barcelona - Liverpool Endstand 3:0 (1:0). Camp Nou, 96.000 Zuschauer, SR Kuipers (NED).

~ Tore: 1:0 (26.) Suarez

2:0 (75.) Messi

3:0 (82.) Messi ~ Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto (94. Alena), Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Suarez (93. Dembele), Coutinho (60. Semedo)

Liverpool: Alisson - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner (84. Origi), Fabinho, Keita (24. Henderson) - Salah, Wijnaldum (78. Firmino), Mane

Gelbe Karten: Lenglet, Suarez, Alba bzw. Fabinho

Die Besten: Messi, Alba, Rakitic bzw. Matip, Mane

Rückspiel am 7. Mai in Liverpool. Sieger im Finale am 1. Juni im Estadio Metropolitano in Madrid gegen Sieger aus Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam (Hinspiel 0:1)