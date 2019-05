Fußball: FC Barcelona nach 3:0 gegen Liverpool 2 - Meinungen

Barcelona (APA) - Stimmen zum Semifinal-Hinspiel der Champions League FC Barcelona - Liverpool (3:0) via Sky:

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona-Tormann): „Es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Wir sind im Halbfinale der CL, alle Teams haben Riesenqualität. Liverpool hat auch die Qualität, den Ball zu halten und uns hinten reinzudrücken. Wir haben das ganz ordentlich gemacht. Wir haben gut dagegengehalten und verteidigt. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, aber das heißt nichts. Es wird am Ende ein harter Kampf. Wir dürfen nicht hinfahren und sagen wir verteidigen das. Den Fehler haben wir schon einmal gemacht.“

Jürgen Klopp (Liverpool-Trainer): „Wir haben trotzdem ein super Spiel gemacht. Wir haben in der CL ein paar ordentliche Auswärtsspiele gemacht, aber das war das beste. Das Problem ist, dass man das nicht am Ergebnis sieht. Es war einfach ein geiles Fußballspiel gegen einen Gegner, von dem du weißt, dass er dich in kleinen Momenten wegmacht. Die Leistung war top. Es ist kein Ergebnis, wo wir sagen, wir haben sie in Sicherheit gewogen, jetzt können wir ihnen kurz einmal einen mitgeben.“