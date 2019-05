Luxemburgs Altgroßherzog Jean wird mit Staatsbegräbnis beigesetzt

Luxemburg (APA/dpa) - Höchste Ehren für einen Ex-Monarchen: Altgroßherzog Jean von Luxemburg wird am Samstag (4. Mai) mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt. Der langjährige frühere Staatschef des zweitkleinsten Landes der Europäischen Union war in der vergangenen Woche im Alter von 98 Jahren gestorben.

Zu der Trauerfeier in der Kathedrale Notre-Dame (Unserer Lieben Frau) in Luxemburg-Stadt werden zahlreiche Vertreter aus europäischen Königshäusern erwartet, darunter die belgische Königsfamilie und Monarchen aus Dänemark, Norwegen, Schweden, Monaco und Jordanien.

Jean stand von 1964 bis 2000 an der Spitze Luxemburgs. Dann hatte er zugunsten seines Sohnes Henri (64) abgedankt. Jean von Luxemburg galt im Großherzogtum als äußerst beliebt. Das zeigte sich deutlich seit Anfang dieser Woche: Unzählige Bürger kamen in den großherzoglichen Palast, um dem dort aufgebahrten Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Noch bis Freitag kann dort Abschied genommen werden. Nach dem Tod von Jean am 23. April wurde für zwölf Tage Staatstrauer ausgesprochen: Zahlreiche Veranstaltungen im Land wurden abgesagt.

Zur Zeremonie am Samstag wird der Leichnam vom Aufbahrungsort im Palast mit einer Eskorte zur Kathedrale gebracht. Auf Wunsch der großherzoglichen Familie nehmen auch Bürger an der Totenmesse teil. Für die Plätze musste man sich registrieren lassen: Sie waren innerhalb von einer Stunde weg, wie der Palast mitteilte. In dem Gotteshaus haben laut Erzbistum rund 1.400 Menschen Platz.

Der Gottesdienst wird live auf eine Großbildleinwand auf dem zentralen Paradeplatz übertragen, damit ihn alle Interessierten verfolgen könnten. Während der Trauerfeier dürften Flugzeuge oder Drohnen die Luxemburger Oberstadt nicht überfliegen, teilte die Regierung mit. Luxemburg ist das einzige noch existierende Großherzogtum der Welt. Es hat rund 600.000 Einwohner.

Nach der Messe wird Jean von Luxemburg in der Familiengruft in der Krypta der Kathedrale beigesetzt. Dort fand auch seine Frau Joséphine-Charlotte im Jahr 2005 ihre letzte Ruhe.