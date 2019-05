BNP Paribas verdiente dank Anteilsverkauf in Indien deutlich mehr

Paris (APA/dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat im ersten Quartal von einem Verkauf von Anteilen an einer indischen Versicherung profitiert. Zudem konnte die Bank die Erträge im operativen Geschäft steigern. So wurden die höhere Vorsorge für Kreditausfälle, Investitionen in Wachstum und Abschreibungen mehr als kompensiert.

Der Gewinn zog um gut 22 Prozent auf 1,92 Mrd. Euro an, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Erträge legten um etwas mehr als drei Prozent auf 11,14 Mrd. Euro zu.

Damit übertraf die BNP die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten bei den Erträgen. Beim Gewinn hatten die Analysten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der Verkauf von 14,3 Prozent an der SBI Life in Indien trieb das Ergebnis um 838 Mio. Euro nach oben. Diesem Erlös stehen Abschreibungen auf Unternehmenswerte von 318 Mio. Euro entgegen. Insgesamt fielen die Sondereffekte um rund 400 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr.

In Deutschland ist die BNP zum einem im Privatkundengeschäft mit der 2002 übernommenen Consorsbank aktiv. Zum anderen setzt sie auf starkes Wachstum im Firmenkundengeschäft. Dort wollen die Franzosen unter anderem noch mehr Geschäft machen. Die BNP war viele Jahre über immer auch als möglicher Käufer für die Commerzbank genannt worden. Bankchef Jean-Laurent Bonnafe hatte aber im Herbst solchen Spekulationen eine deutliche Absage erteilt.

Er habe kein Interesse an einer grenzüberschreitenden Bankenfusion. „Das hört sich in der Theorie immer sehr einfach an, in der Praxis ist es jedoch sehr schwierig, Banken zusammenzuführen“, sagte er im November dem „Euro Finance Magazin“. In Deutschland hat die Großbank ihm zufolge keine Übernahmen im Auge. Hier stehe das Wachstum aus eigener Kraft im Vordergrund.

Die Aktie der Bank, die mit einem Börsenwert von knapp 60 Mrd. Euro zu den wertvollsten Europas gehört, konnte sich in den vergangenen Monaten teilweise von ihren deutlichen Verlusten im vergangenen Jahr erholen. In diesem Jahr konnte das Papier um ein Fünftel zulegen - mit Kursen von etwas unter 50 Euro liegt der Kurs allerdings immer noch rund 20 Euro unter dem Niveau von Anfang 2018.

Neben den allgemeinen Problemen der Branche wie das Dauertief bei den Zinsen bereiteten bei der BNP Paribas auch das Handelsgeschäft und das Investmentbanking Sorgen. Hier wurde die Bank härter vom schwierigen Marktumfeld getroffen als viele andere Häuser. Bonnafe musste deshalb Anfang Februar beim Ertragsziel zurückrudern. Er kündigte zudem an, dass er den Sparkurs verschärfen will.

