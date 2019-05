Erster Maori an Neuseelands Oberstem Gerichtshof

Wellington (APA/dpa) - Neuseeland hat zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Maori-Richter am Obersten Gerichtshof. Der Jurist Joseph Victor Williams wurde am Donnerstag zum Mitglied des Supreme Court ernannt, des höchsten neuseeländischen Gerichts. In dem Pazifikstaat sind von knapp fünf Millionen Einwohnern etwa 15 Prozent Angehörige der indigenen Bevölkerung.

Williams übernimmt die Stelle eines Kollegen, der zum Vorsitzenden einer Untersuchungskommission berufen wurde, die den Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch mit insgesamt 50 Todesopfern Mitte März aufbereiten soll.

Williams gilt als Experte für Umweltrecht sowie für juristische Angelegenheiten, die Maori betreffen. 1988 hatte er die erste Einheit in einer großen neuseeländischen Anwaltskanzlei gegründet, die sich auf Maori-Angelegenheiten spezialisierte. Die Maori leben seit dem 13. Jahrhundert auf den Inseln.