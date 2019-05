Blatt und Zechner in US-National Academy of Sciences aufgenommen

Wien/Graz/Innsbruck (APA) - Der Innsbrucker Experimentalphysiker Rainer Blatt und der Grazer Biochemiker Rudolf Zechner wurden in die US-National Academy of Sciences (NAS) aufgenommen. Die renommierte Wissenschaftseinrichtung hat 100 neue US-Mitglieder und 25 neue Auslandsmitglieder gewählt, Blatt und Zechner sind zwei dieser „Foreign Associate“ der NAS. Insgesamt sind nun sechs Österreicher in der US-Akademie vertreten.

Die neuen Mitglieder - 40 Prozent davon sind Frauen - wurden „in Anerkennung ihrer herausragenden und fortgesetzten Leistungen im Bereich Grundlagenforschung“ in die 1863 gegründete National Academy of Sciences ausgenommen. Die Akademie umfasst damit derzeit 2.347 US-Forscher aus verschiedenen Disziplinen. Sie berät die US-Regierung und andere Institutionen in wissenschaftlichen Fragen und führt selbst Untersuchungen zu aktuellen Fragen durch. Dazu kommen insgesamt 487 Auslandsmitglieder. Die NAS gibt mit den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) eines der international renommiertesten Fachjournale heraus.

Rainer Blatt (66) ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und Professor für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck. Er arbeitet mit seinem Team seit Mitte der 1990er-Jahre an der Realisierung von Quantencomputern.

Rudolf Zechner (64) ist Professor für Biochemie am Institut für Molekulare Biowissenschaften der Universität Graz. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der sogenannten Lipolyse, dem Abbau von Fetten durch Enzyme. Zu diesem Thema hat er zahlreiche Forschungsnetzwerke geleitet.

Neben Blatt und Zechner sind mit dem Demographen Wolfgang Lutz, dem Chemiker Peter Schuster sowie den beiden Physikern Anton Zeilinger und Peter Zoller nun insgesamt sechs Österreicher in der NAS vertreten. Alle sechs sind auch wirkliche Mitglieder der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

