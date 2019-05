Lloyds verdiente operativ mehr - Ziele trotz Brexit-Fragen bestätigt

London (APA/dpa-AFX/Reuters) - Die britische Großbank Lloyds hat zum Jahresauftakt vom Sparkurs profitiert. So konnte die Bank den Druck auf die Marge im Zinsgeschäft ausgleichen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um acht Prozent auf 2,17 Mrd. Pfund (2,52 Mrd. Euro) an, wie der größte britische Immobilienfinanzierer am Donnerstag in London mitteilte.

Doch zugleich machen der Bank der zunehmende Wettbewerb im Hypothekengeschäft, die Abkühlung des britischen Immobilienmarkts und Belastungen aus Rechtsstreitigkeiten zu schaffen. Die Aktie verlor ein Prozent. Im ersten Quartal sank das Volumen der vergebenen Hypothekenkredite um 4,9 Mrd. Pfund. Auch Konkurrenten wie die RBS und Barclays hatten über einen zunehmenden Wettbewerb im Hypothekengeschäft geklagt.

Inklusive Sonderposten wie etwa den Kosten für Konzernumbau oder Schadensersatzzahlungen im Zusammenhang mit Kreditausfallversicherungen legte der Gewinn der Lloyds Banking Group um zwei Prozent auf 1,2 Mrd. Pfund zu. Hier hatten Experten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Bankchef Antonio Horta-Osorio bestätigte trotz der anhaltenden Brexit-Unsicherheit die Prognosen für 2019 und die mittelfristigen Ziele.

Die britische Notenbank Bank of England (BoE) hatte am Mittwoch die Kapitalvorgaben für Lloyds gelockert. Analysten spekulieren, dass Lloyds die dadurch entstandenen zusätzlichen Milliarden an Überschusskapital an die Aktionäre ausschütten könnte. Finanzchef George Culmer sagte, er werde Ende des Jahres entscheiden, wie das Überschusskapital verwendet werde.

~ ISIN GB0008706128 WEB www.lloydsbankinggroup.com ~ APA159 2019-05-02/10:38