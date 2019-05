ÖVP weist Kritik der deutschen SPD an Kurz zurück

Wien (APA) - Die ÖVP weist die Kritik der deutschen Sozialdemokraten an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen dessen Festhalten an der Koalition mit der FPÖ zurück. „Dass der SPD-Generalsekretär seine Kritik ausschließlich gegen die Volkspartei richtet, ist durchschaubar und unglaubwürdig“, kritisierte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer am Donnerstag in einer Aussendung.

„Entweder weiß er nicht, dass die SPÖ in mehreren Koalitionen mit der FPÖ ist, oder er ist auf einem Auge blind“, so Nehammer. Es sei verwunderlich, dass sich gerade die SPD Sorgen um Österreich mache. „Man könnte meinen, dass sie zuhause genug zu tun hätte“, erklärte der ÖVP-Generalsekretär.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte Kurz in der „Welt“ (Donnerstag) vorgeworfen die FPÖ hofiert zu haben und „in diesem Bündnis mit Hetzern und Spaltern nun gefangen“ zu sein.

