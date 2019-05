Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis schwächer

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Donnerstagvormittag schwächer notiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent tendierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,68 Prozent tiefer bei 71,70 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch notierte er zuletzt bei 72,18 Dollar.

Ausschlaggebend für den kurz- bis mittelfristigen Preisausblick am Ölmarkt wird nach Einschätzung der Commerzbank-Experten die Situation rund um die US-Sanktionen gegen die iranischen Ölexperte sein, bei denen es ab morgen eigentlich keine Ausnahmegenehmigungen mehr geben dürfte. Die Commerzbank geht zwar davon aus, dass einige wichtige Importeure wie China oder Indien weiterhin iranisches Öl importieren werden, sich jedoch die Defizitsituation am Ölmarkt eher zuspitzen dürfte.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 72,00 Dollar pro Barrel leicht gestiegen. Am Dienstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 71,91 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich tiefer. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.270,74 Dollar (nach 1.277,01 Dollar am Mittwoch) gehandelt. Gold steht nach der Fed-Sitzung deutlich unter Druck, schreiben die Commerzbank-Analysten. Überraschend zeigte sich der Fed-Vorsitzende Powell am Vortag weniger besorgt über die zuletzt niedrigere Inflation und gab keinen Hinweis darauf, dass die Fed in absehbarer Zeit die Zinsen senken könnte. Daraufhin wertete der Dollar auf und der Markt korrigierte etwas seine Zinssenkungserwartungen.