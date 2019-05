Mattarella in Paris: Italiens Staatschef besuchte Notre Dame

Rom (APA) - Nach den Spannungen zwischen Italien und Frankreich in den vergangenen Monaten ist der italienische Präsident Sergio Mattarella zu einem Staatsbesuch in Paris eingetroffen. Italiens Staatsoberhaupt besuchte am Donnerstag die bei einem verheerenden Brand am 15. April zerstörte Kathedrale von Notre Dame.

„Notre Dame ist ein Symbol der europäischen Geschichte und Zivilisation“, sagte Mattarella, der in Begleitung des französischen Kulturministers Franck Riester die Kathedrale besuchte. Er habe mit großer Sorge die Berichterstattung zu den Entwicklungen des Brandes verfolgt. „Frankreich und Italien teilen eine große Sensibilität für das Kulturerbe“, sagte das italienische Staatsoberhaupt.

Mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron nimmt Mattarella am Donnerstag in Paris an den Feierlichkeiten anlässlich des 500. Todestags des Renaissance-Genies Leonardo da Vinci teil. Es handelt sich um das erste Treffen der beiden Staatschefs nach den Spannungen der vergangenen Monate.

Italiens Regierungskoalition aus der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hatte in den vergangenen Monaten mehrmals scharfe Kritik an Macron geübt. Vizepremier Luigi Di Maio hatte zudem Vertreter der französischen Gelbwesten-Protestbewegung getroffen. Daraufhin hatte Frankreich im Februar seinen Botschafter in Rom vorübergehend zurückgerufen.