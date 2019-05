Kirche in Venezuela attackiert: Bischöfe wollen Ende der Gewalt

Caracas (APA) - In Venezuela haben Einsatzkräfte der Nationalgarde offenbar eine Kirche während eines Gottesdienstes angegriffen. Die Bischofskonferenz des Landes veröffentlichte laut Kathpress auf Twitter ein Video, dass die Attacke in der ostvenezolanischen Diözese San Cristobal am Mittwoch (Ortszeit) zeigen soll. Demnach sollen motorisierte Einsatzkräfte in das Gotteshaus eingedrungen sein.

Zuvor hatten die venezolanischen Bischöfe den Stopp der Repression gegen die Proteste der Bevölkerung gefordert. Am 1. Mai seien Repression und Gewalt durch die staatlichen Einsatzkräfte zurückgekehrt, hieß es. Die Zahl der Verletzten und Verhaftungen hätten zugenommen, sagte der Vorsitzende der Venezolanischen Bischofskonferenz, Erzbischof Jose Luis Azuaje. „Wir rufen dazu auf, die Würde und die Menschenrechte sowie das Recht friedlich zu demonstrieren zu respektieren“, so Azuaje.