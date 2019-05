Shell verdiente trotz schwachen Ölgeschäfts mehr als erwartet

London/Amsterdam (APA/dpa-AFX) - Der Öl- und Gasmulti Shell hat im ersten Quartal trotz niedrigerer Ölpreise und eines geringeren Steuerfreibetrags mehr verdient als erwartet. Unter dem Strich blieb in den ersten drei Monaten ein Gewinn von 5,3 Mrd. US-Dollar (4,7 Mrd. Euro) und somit etwa 2 Prozent weniger als im Vorjahresquartal, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das war deutlich mehr als Experten erwartet hatten.

Die Schwäche im Ölgeschäft konnte teilweise durch höhere Preise für Flüssigerdgas (LNG) und Gas verglichen mit dem ersten Quartal 2018 ausgeglichen werden. Die Anpassung auf den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 16 wirkte sich mit 43 Mio. Dollar negativ aus das Ergebnis aus.

An die Aktionäre soll eine Dividende von 47 Cent gezahlt werden, was dem Betrag im Vorjahr entspricht. Shell-Chef Ben van Beurden zeigte sich optimistisch im Bezug auf die Ziele für 2020. Der britisch-niederländische Ölkonzern startet eine neue Tranche in seinem Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2,75 Mrd. Dollar bis 29. Juli 2019.

~ ISIN GB00B03MLX29 WEB http://www.shell.com/ ~ APA236 2019-05-02/12:24