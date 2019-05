Wiener Rentenmarkt zu Mittag etwas fester

Wien (APA) - Am Wiener Rentenmarkt gingen am Donnerstag die Renditen der beobachteten Staatsanleihen des Bundes minimal zurück. Auch in Europa zeigte sich bei den Fixverzinslichen der Länder der Eurozone ein ähnliches Bild - aliquot gab es Kursgewinne bei den „Bonds“.

Bei den Konjunkturdaten standen die Einkaufmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes auf dem Programm. In der Eurozone hat sich deren Stimmung im April etwas mehr als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei um 0,4 Punkte auf 47,9 Punkte gestiegen, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit mit. Vor allem die südeuropäischen Volkswirtschaften wie Italien, Spanien und vor allem Griechenland sorgten für positive Überraschungen.

In Österreich erwartet unterdessen das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) gemäß der aktuellen Mittelfristprognose für die kommenden fünf Jahre (2019-23) ein etwas schwächeres Wirtschaftswachstum. So wird sich das Wachstum im Schnitt auf 1,6 Prozent pro Jahr abbremsen.

Heute um 12:30 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,31 unverändert zum letzten Settlement von 165,31. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,34, das Tagestief bei 164,97. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 37 Basispunkte. Der Handel verläuft bei hohem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 302.264 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,08 (zuletzt: 1,09) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,30 (0,32) Prozent, die fünfjährige mit -0,21 (-0,20) Prozent und die zweijährige lag bei -0,54 (-0,52) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 43 (zuletzt: 42) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 40 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 5 (6) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 110,01 110,27 1,08 43 110 Bund 29/02 10 0,75 101,85 101,90 0,30 40 101,94 Bund 24/10 5 0,00 110,23 110,40 -0,21 21 110,33 Bund 21/09 2 3,90 109,60 109,65 -0,54 5 109,63 ~