Pressefreiheit: Gewerkschaft warnt vor „Orbanisierung“

Wien (APA) - Die Journalistengewerkschaft warnt vor dem morgigen „Tag der Pressefreiheit“ vor einer „Orbanisierung“ Österreichs. „Freier, unabhängiger Journalismus ist einer der Grundpfeiler einer Demokratie. Und dieser Grundpfeiler ist in Österreich mittlerweile extrem gefährdet“, warnte Eike-Clemens Kullmann, Chef des GPA-Bereichs Journalisten via Aussendung mit Verweis auf die Debatte um den ORF.

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) will am Tag der Pressefreiheit jener internationalen Journalisten gedenken, die in Ausübung ihrer Tätigkeit getötet wurden. In einer gemeinsamen Inseratenwelle der Zeitungen werden alle 67 Journalisten namentlich genannt. Für Österreich forderte VÖZ-Präsident Markus Mair in einer Aussendung ein einheitliches Informationsfreiheitsgesetz und die staatliche Anerkennung von Presseausweisen. In der aktuellen Debatte sieht er eine Chance, weil „dankenswerterweise“ Bundespräsident, Bundeskanzler, Vizekanzler und Medienminister „klare Worte“ gegen eine Einschränkung der Pressefreiheit gefunden hätten.

