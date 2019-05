Volleyball: Perugias Berger in italienischer Finalserie 1:0 voran

Perugia (APA) - Titelverteidiger Sir Saftey Conrad Perugia hat am Mittwochabend das erste Finalspiel der italienischen Volleyball-Meisterschaft daheim gegen Cucine Lube ivitanova souverän 3:0 (13,18,18) gewonnen. Österreichs Teamspieler Alexander Berger kam bei den Siegern nicht zum Einsatz. Am Sonntag in Spiel zwei der „best of five“-Serie muss Perugia auswärts antreten.