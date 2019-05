Fußball: Spannendes Rennen um den vierten Platz in Spanien

Sevilla (APA) - In der spanischen Fußball-Meisterschaft sind drei Runden vor Schluss die ersten drei Ränge bereits besetzt. Um den vierten Platz, der ebenfalls mit einem Ticket für die Champions-League-Gruppenphase belohnt wird, streiten sich noch vier Clubs. In der 36. Runde macht am Freitag der FC Sevilla im Heimspiel gegen Leganes den Anfang. Ein Sieg muss her, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten.

Die Andalusier, die noch immer auf den am Knie verletzten Ex-Rapidler Maximilian Wöber verzichten müssen, liegen auf dem fünften Platz, haben allerdings wie der Vierte Getafe 55 Punkte auf dem Konto. Das direkte Duell spricht aber für Getafe. Valencia liegt mit 52 Punkten ebenso auf der Lauer wie der Siebente Athletic Bilbao, der 50 Zähler hat.

Valencia, das auch noch in der Europa League vertreten ist, tritt am Sonntag bei Huesca an und kann dem Schlusslicht endgültig alle Chancen auf den Klassenerhalt nehmen. Getafe empfängt am selben Tag Girona, Athletic Bilbao muss nach Valladolid.

In Spanien hat auch der Vierte der Meisterschaft einen Platz im wichtigsten europäischen Club-Wettbewerb sicher. Der FC Barcelona ist als bereits feststehender Meister schon für die Champions League qualifiziert, das gilt auch für die beiden dahinter klassierten Atletico Madrid und Real Madrid.