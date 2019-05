Prozess gegen mutmaßliche Islamisten nach Mord in Marokko vertagt

Sale (APA/AFP) - Der Prozess um den mutmaßlich islamistisch motivierten Mord an zwei skandinavischen Rucksacktouristinnen in Marokko ist kurz nach Beginn vertagt worden. Ein Gericht in Sale nahe Rabat vertagte das Verfahren am Donnerstag auf den 16. Mai. Eine 24 Jahre alte dänische Studentin und ihre vier Jahre ältere norwegische Freundin waren im Dezember beim Zelten im Atlas-Gebirge ermordet worden.

Angeklagt sind insgesamt 24 Verdächtige. Ihnen wird Terrorismus, die Bildung einer Terrorzelle und Mord vorgeworfen. In einem nach dem Mord verbreiteten Video hatten die mutmaßlichen Täter dem Anführer der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, die Treue geschworen.