Im Burgenland entstehen drei neue 60-Betten-Pflegeheime

Eisenstadt (APA) - Im Rahmen des „Zukunftsplan Pflege“ sollen im Burgenland drei neue Pflegeheime mit je 60 Betten errichtet werden, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag in Eisenstadt an. Ausgebaut werden sollen auch die Kurzzeitpflege sowie die Senioren-Tageszentren, erläuterte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). Insgesamt sollen rund 240 zusätzliche Pflegeplätze entstehen.

Als Standorte für die neuen 60-Betten-Heime nannte Doskozil Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See), Eisenstadt und Schandorf im Bezirk Oberwart. In Schandorf soll das Pflegeheim dreisprachig - Ungarisch, Kroatisch und Deutsch - geführt werden. In Eisenstadt sollen zwölf Plätze auch für behinderte Menschen zur Verfügung stehen. Ab heute gebe es die Zusage für die Tagsatzvereinbarungen, damit könne die Realisierung erfolgen, so Doskozil. Bezüglich der Träger gebe es seitens des Landes keine Präferenzen.

Basis des Pflegekonzepts sei die Beratung. Derzeit seien landesweit acht Pflegeberater - sogenannte Case and Care Manager - im Einsatz als Anlaufstelle für Menschen, wenn ein Pflegefall auftritt, so Illedits. Bis Ende April seien bereits 1.000 Beratungen durchgeführt worden, zumeist würden die Anfragen die Pflegestufen Eins und Zwei betreffen. Bei den mobilen Pflegediensten soll das Personal in den kommenden Monaten um 30 Vollzeitäquivalente aufgestockt werden.

In zwei Projektbezirken soll ein „Betreutes Wohnen Neu“ umgesetzt werden. Im Bezirk Mattersburg diene das Pflegekompetenzzentrum Draßburg, das von 36 auf 60 Plätze ausgebaut werden soll, als Zentrale für vier bis fünf weitere Betreuungseinheiten im Bezirk. Im Bezirk Neusiedl am See übernehme eine mobile Betreuungseinrichtung die Betreuung an vier bis fünf Standorten. „Wir wollen dort Menschen tagsüber betreuen lassen, von diplomierten Krankenschwestern, von Pflegeassistenten, aber auch von der Heimhilfe. Dies soll in Zehnereinheiten passieren, wo die Pflegestufe Eins bis Vier maßgeblich ist“, erläuterte Illedits. Dabei handle es sich um eine Zwischenstufe, bevor die Menschen in einem Altenwohn- und Pflegeheim untergebracht werden müssten.

Die derzeit 44 kleineren Einheiten im Pflegebereich im Burgenland blieben weiter bestehen: „Es wird keine Einheit irgendwo zurückgefahren oder nicht mehr existent sein“, kündigte Illedits an. Die größte Effizienz sei allerdings mit 60 Betten zu erreichen. Auch in Olbendorf im Südburgenland soll ein Altenwohn- und Pflegeheim auf 60 Betten aufgestockt werden.

In den größeren Heimen will man auch Kurzzeitpflegeplätze anbieten. Derzeit seien es 22, nach der Ausbauphase sollen es 52 sein. Illedits kündigte auch die Einrichtung von zwölf weiteren Senioren-Tageszentren zu den bestehenden sieben an. Hier werde am Tag Betreuung angeboten, in der Nacht gebe es eine Rufbereitschaft. Ziel sei es, ein dichtes Pflegenetz in vielen Abstufungen anzubieten „mit der obersten Prämisse, so lange wie möglich die Pflege und die Betreuung zu Hause gewährleisten zu können.“