Kriminalstatistik 2018: Aufklärungsquote in Salzburg auf neuem Hoch

Salzburg (APA) - In Salzburg ist die Zahl der angezeigten Straftaten im Vorjahr um 1,4 Prozent auf 31.927 zurückgegangen. Zugleich stieg die Aufklärungsquote 2018 um 1,7 Prozentpunkte auf 53,9 Prozent - und lag damit über dem Österreichschnitt, wie Landespolizeidirektor Franz Ruf am Donnerstag bei der Präsentation der Kriminalstatistik für das Bundesland mitteilte.

Diese Aufklärungsquote bedeute zudem den höchsten Wert im langjährigen Vergleich. 2006 sei nur jede dritte angezeigte Straftat aufgeklärt worden, sagte Ruf. Bei jeder zwölften Anzeige ist es im Vorjahr zudem bei einer versuchten Straftat geblieben.

Einen Rückgang gab es bei der Gewaltkriminalität. Die Zahl der Anzeigen ist trotz einer Neudefinition und Erweiterung um neue Delikte um 1,4 Prozent auf 4.922 gesunken. Die Aufklärungsquote in dieser Gruppe lag bei 85,3 Prozent. Was auffällt: Fast neun von zehn Tatverdächtigen (87,2) Prozent waren männlich, mehr als jede fünfte Anzeige richtete sich gegen ein Familienmitglied.

Ein Wermutstropfen: Trotz des Rückgangs bei den Anzeigen wurden 2018 in Salzburg mehr Menschen Opfer von Gewalttaten - und zwar 5.863 (plus 3,1 Prozent). Vier von zehn Opfer waren dabei Frauen. 2018 wurden in Salzburg drei Menschen (2017: 5) ermordet, in weiteren zwölf Fällen (2017: 8) blieb es beim Versuch. Die Zahl der Anzeigen wegen (vollendeter) Vergewaltigung stieg im Vorjahr kräftig von 41 auf 53, ein Plus von 30 Prozent. „Wir führen das etwa auf das erhöhte Bewusstsein bei den Opfern zurück“, erklärte Christian Voggenberger vom Landeskriminalamt Salzburg. „Die MeToo-Debatte hat hier sicher zu mehr Sensibilisierung geführt.“ Die Aufklärungsquote bei Vergewaltigungen lag 2018 bei 87,7 Prozent. In mehr als drei Viertel der angezeigten Fälle standen Täter und Opfer in einer Beziehung.

Im Bereich der Eigentumskriminalität sank die Zahl der angezeigten Delikte 2018 um 3,2 Prozent auf 11.668 Anzeigen, die Aufklärungsquote stieg auf 25,3 Prozent (plus 2,2 Prozentpunkte). Das Minus spiegelt sich etwa in Bereichen wie Kfz-Diebstahl wider, eine Steigerung (plus 5,3 Prozent auf 654 Anzeigen) gab es jedoch bei den Haus- und Wohnungseinbrüchen. Wie effektiv hier gute Polizeiarbeit aber sein kann, zeigt etwa die Zerschlagung einer Einbrecherbande aus Albanien, der rund um den letzten Jahreswechsel mehr als 30 Taten in Salzburg nachgewiesen werden konnten und die für mehr als 100 Taten im gesamten Bundesgebiet infrage kommen dürfte. „Die Verhaftung der Gruppe spiegelt sich nur zum Teil in der Kriminalstatistik für 2018 wider. Im Jänner haben aber nach Ergreifen dieser Gruppe auf einen Schlag fast all Dämmerungseinbrüche in Salzburg aufgehört“, erzählte Voggenberger.

Eine Zunahme gab es 2018 unterdessen bei den Betrugsdelikten: „Das betrifft neben Zech- und Tankbetrug vor allem den Betrug im Internet“, sagte der Ermittler. Während der Bereich Cybercrime im engeren Sinn (darunter fällt etwa das Hacken in fremde Computer) mit rund 200 Anzeigen stagnierte, stieg die Zahl der Fälle von Internetbetrug um gleich 19 Prozent auf 680. Verdreifacht hat sich zudem die Zahl der angezeigten Sex-Erpressungen („Sextortion“) - und zwar von 13 auf 38. „Der Bereich Cybercrime ist weiterhin im Steigen begriffen, aber durch Prävention und aktualisierte Virenschutzprogramme kann man sich erfolgreich schützen.“ Die Polizei führe hier auch entsprechende Beratungen durch. Die Aufklärungsquote bei der Internetkriminalität lag 2018 bei 39,4 Prozent, viele der Verdächtigen würden vom Ausland aus operieren.

Im Vorjahr wurden in Salzburg auch 2.397 Anzeigen wegen Drogendelikten erstattet - ein Plus von 5,1 Prozent. „Hier liegt jedoch ein typisches Kontrolldelikt vor. Je mehr kontrolliert wird, desto höher sind auch die Fallzahlen“, erklärte Voggenberger. Die Zahl der Anzeigen korrespondierte darum nicht zwingend mit der Menge an Suchtgift auf der Straße.

Insgesamt hat die Polizei 2018 mehr als 20.000 Tatverdächtige ausgeforscht - ein Plus von 8,7 Prozent. 81 Prozent der Verdächtigen waren Männer, den größten Anteil stellte die Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen. Der Anteil der fremden Tatverdächtigen lag in Salzburg im Vorjahr bei 44,9 Prozent (2017: 42,0 Prozent). Bei Drogendelikten war diese Quote etwas niedriger, bei Gewaltverbrechen etwas höher. Ganz eklatant war der Unterschied jedoch bei Eigentumsdelikten. Hier waren im Vorjahr 59,7 Prozent der Tatverdächtigen Fremde - ein Plus von 3,2 Prozent. Zu den häufigsten Herkunftsländern der Tatverdächtigen zählten 2018 Deutschland (1.428), Afghanistan (721), Rumänien (702), Bosnien-Herzegowina (630) und Serbien (628).