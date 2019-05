Kommunalwahlen in Großbritannien begonnen

Windsor (APA/AFP) - In Großbritannien haben vor dem Hintergrund des festgefahrenen Brexit-Streits die Kommunalwahlen begonnen. Die Bürger waren am Donnerstag aufgerufen, mehr als 8.000 Sitze in den Kommunalparlamenten neu zu vergeben. Die Wahlen in ländlichen und vorstädtischen Regionen gelten als Stimmungstest für die konservative Partei der britischen Premierministerin Theresa May.

Während Umfragen den Konservativen Verluste prognostizierten, setzten die oppositionelle Labour-Partei, Liberale und lokale Initiativen auf Zugewinne. Angesichts des stockenden EU-Austritts Großbritanniens und der bisher erfolglosen Suche nach einem Kompromiss zwischen Labour und Tories droht zudem ein Rückgang der Wahlbeteiligung. „Wir wurden alle völlig betrogen mit dem Brexit. Wir haben für den Austritt gestimmt und sie tun alles, außer uns rauszuholen“, sagte der 72-jährige Pensionist Mike Chamberlain am Wahltag vor Schloss Windsor westlich von London.

Chamberlain hätte nach eigenen Worten gerne für die rechtsradikale Ukip-Partei gestimmt. Allerdings habe diese in seinem Stimmbezirk keine Kandidaten aufgestellt, weshalb er nicht zur Wahl gehen werde: „Ich denke, die Wahlbeiteilung wird heute nach unten gehen, weil die Leute einfach das Vertrauen in ihre Abgeordneten verloren haben.“

Die Verwaltungseinheit Windsor und Maidenhead war zuletzt eine Hochburg der Konservativen. Die 53-jährige Hausfrau Atlanta Margison wollte aber nach eigenen Angaben diesmal den Tories ihre Stimme verweigern. Sie sei jedoch auch gegen die Labour-Opposition. „Sie sollten versuchen, das Land zusammen zu regieren. Aber sie machen derzeit keine sehr gute Arbeit.“

Großbritannien sollte eigentlich bereits Ende März aus der EU austreten. Ein mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen für einen geregelten Brexit scheiterte aber wiederholt im britischen Unterhaus. Die EU-Staats- und Regierungschefs verschoben das Brexit-Datum daher bis spätestens zum 31. Oktober.