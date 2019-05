Stabbrandbomben bei Feldarbeiten im Nordburgenland entdeckt

Oggau (APA) - Ein Landwirt hat am Donnerstagvormittag in Oggau (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) mehrere Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bei Feldarbeiten entdeckte der 46-Jährige elf Stabbrandbomben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag in einer Aussendung.

Die circa 35 Zentimeter langen Bomben waren teilweise noch funktionsfähig. Sie wurden am Fundort von Beamten der Polizeiinspektion gesichert und anschließend vom Entminungsdienst abgeholt und fachgerecht entsorgt. Stabbrandbomben seien im Zweiten Weltkrieg teilweise mit Phosphor gefüllt und deshalb nur sehr schwer zu löschen gewesen, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion.