Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Im Jahr 2018 wurden weniger Verbrechen in Österreich angezeigt

Wien - In Österreich hat es im Jahr weniger als 500.000 Anzeigen wegen Verbrechen gegeben. Das hat es seit dem Jahr 1999 nicht mehr gegeben. Nach 1999 gab es jedes Jahr über 500.000 Anzeigen wegen Verbrechen in Österreich. Im Jahr 2017 waren es noch 510.536 Anzeigen. Im Jahr 2018 waren es 472.982.

Außerdem wurde im Jahr 2018 jedes 2. Verbrechen aufgeklärt. Das gab Innenminister Herbert Kickl am Donnerstag bekannt. Zusätzlich gab es auch weniger Gewalt-Verbrechen und Drogen-Verbrechen. Dafür gab es im Jahr 2018 mehr Cyber-Verbrechen.

Erklärung: Cyber-Verbrechen

Wenn man im Internet Daten und Computer-Systeme stiehlt, sind das Cyber-Verbrechen. Dasselbe gilt, wenn man die Daten und Computer-Systeme beschädigt oder auch zerstört.

Salzburg gewann den ÖFB-Cup im Endspiel gegen Rapid

Klagenfurt - Die Fußball-Mannschaft Red Bull Salzburg hat den ÖFB-Cup gewonnen. Die Salzburger gewannen am Mittwoch im Stadion in der Stadt Klagenfurt das Cup-Endspiel gegen Rapid Wien mit 2:0. Patrick Farkas und Munas Dabbur schossen die Tore für Salzburg.

Red Bull Salzburg hat den ÖFB-Cup in den letzten 6 Jahren 5 mal gewonnen. Rapid Wien hat den ÖFB-Cup zum letzten Mal im Jahr 1995 gewonnen.

Erklärung: ÖFB-Cup

Der ÖFB-Cup ist ein Fußball-Wettkampf. Dabei spielen Vereine aus Österreich gegen einander. Der ÖFB-Cup findet jedes Jahr statt.

In Wien läuft eine gelähmte Frau bei einem Wettlauf mit

Wien - Am 5. Mai findet in Wien der Lauf mit dem Namen Wings for Life Run statt. Mit dem Lauf wird Geld für die Erforschung von Lähmungs-Krankheiten gesammelt. Zum ersten Mal läuft eine gelähmte Frau mit. Die Frau heißt Anna Reiter. Sie ist 26 Jahre alt. Seit einem Unfall vor 4 Jahren muss sie einen Rollstuhl benützen.

Anna Reiter wird mit einem Exo-Skelett an dem Wettlauf teilnehmen. Das Exo-Skelett macht es möglich, dass Reiter nicht im Rollstuhl sitzt. Reiter kann mit ihren eigenen Füßen laufen.

Erklärung: Exo-Skelett

Ein Skelett ist innen im Körper. Es stützt den Körper wie ein Gerüst. Ohne Skelett würde der Körper einfach zusammenfallen. Ein Exo-Skelett ist ein Gerüst, das den Körper von außen stützt. Exo-Skelette sollen gelähmten Menschen helfen, wieder selbst gehen zu können. Exo-Skelette werden auch Roboter-Anzüge genannt.

Auf dem Mount Everest liegt sehr viel Müll

Kathmandu - Der Mount Everest ist 8.848 Meter hoch. Damit ist er der höchste Berg der Welt. Er liegt in Asien im Land Nepal. Der Mount Everest lockt jedes Jahr viele Besucher an. Diese lassen aber leider sehr viel Müll auf dem Berg zurück. Die Menschen lassen sogar teilweise ihre teure Kletter-Ausrüstung auf dem Berg zurück.

Nun versucht man den Berg zu reinigen. In nur 2 Wochen wurden 3 Tonnen Müll eingesammelt. Eine Tonne sind 1.000 Kilogramm. Das Reinigungs-Team soll noch weitere 7 Tonnen Müll einsammeln.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++