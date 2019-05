Trump erinnerte zum Tag des Gebets an Terroropfer aller Religionen

Washington (APA) - US-Präsident Donald Trump hat zum „Nationalen Tag des Gebets“ ein Ende von Gewalt und Terrorismus gegen Menschen aller Glaubensrichtungen gefordert. Bei einer Veranstaltung mit Vertretern aller großen Religionsgemeinschaften sagte er am Mittwochabend (Ortszeit) im Weißen Haus, „alle zivilisierten Nationen sollten sich an diesen Bemühungen beteiligen“, wie Kathpress am Donnerstag berichtete.

Ausdrücklich gedachte Trump der Opfer von Hassangriffen auf Gotteshäuser verschiedener Religionen. Er erinnerte an den Anschlag auf eine Synagoge in Kalifornien am Samstag, aber auch an die Toten nach den Angriffen auf Christen in Sri Lanka und auf Muslime in Neuseeland.

Unter den rund 100 Teilnehmern war auch ein Rabbi, der bei dem Anschlag auf die Synagoge von Poway verletzt worden war. Weiter erinnerte Trump an die im vergangenen Jahr Getöteten der „Tree of Life“-Synagoge in Pittsburgh. Amerika werde immer eine Nation sein, die an die besondere Kraft des Gebets glaube, sagte Trump. „Es ist das Mächtigste, was es gibt.“

Der Nationale Gebetstag wird jedes Jahr am ersten Donnerstag im Mai begangen. Er wurde 1988 vom US-Kongress gesetzlich verabschiedet.

Nach Angaben des Washingtoner Pew Research Center beten 55 Prozent der US-Einwohner täglich, so viele wie in keinem anderen Land mit höherem Wohlstand. Damit stellten die USA eine Besonderheit dar, da oft mit steigendem Bruttoinlandsprodukt die Gebetshäufigkeit in den betreffenden Ländern sinke.

Als möglichen Grund für die vergleichsweise hohe tägliche Gebetsrate der USA innerhalb der reicheren Länder sehen Wissenschafter die mangelnde staatliche Einmischung in die Religion. Dadurch sei in den USA ein offener religiöser „Markt“ entstanden, auf dem verschiedene Glaubensrichtungen um neue Mitglieder kämpften. Das hohe Gebetsniveau könnte auch auf die relativ großen Einkommensunterschiede in den Vereinigten Staaten zurückzuführen sein, hieß es weiter. Nicht nur ärmere Länder, sondern auch Gesellschaften mit ungleichem Einkommensniveau tendieren demnach dazu, religiöser zu sein.