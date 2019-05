Traktorlenker bei Unfall im Bezirk Wiener Neustadt schwer verletzt

Wiesmath (APA) - Bei einem Traktorunfall in Wiesmath (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Donnerstagvormittag ein 64-jähriger Mann am Steuer schwer verletzt worden. Die Zugmaschine war von einem Güterwegs abgekommen und hatte sich überschlagen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Lenker wurde von „Christophorus 3“ in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.