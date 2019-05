Radsport: Küng gewann 2. Romandie-Etappe - Roglic weiter Leader

Morges (APA) - Radprofi Stefan Küng hat am Donnerstag die verregnete zweite Etappe der Tour de Romandie überlegen gewonnen. Der Schweizer (Groupama-FDJ) siegte nach 174,4 Kilometern von Le Locle nach Morges in 4:10:49 Stunden mit 59 Sekunden Vorsprung auf den Iren Sam Bennett. Dritter wurde Sonny Colbrelli (ITA).

Vorjahressieger Primoz Roglic, der nach seinem Sprintsieg am Mittwoch die Führung übernommen hatte, verteidigte das Gelbe Trikot erfolgreich. Türkei-Rundfahrt-Sieger Felix Großschartner behielt seinen sechsten Gesamtrang, der Oberösterreicher wurde am Donnerstag zeitgleich mit dem zweitplatzierten Bennett 25. Die weiteren Österreicher Ricardo Zoidl und Hermann Pernsteiner landeten ebenfalls zeitgleich auf den Tagesrängen 90 bzw. 65, beide machten in der Gesamtwertung etwas an Boden gut. Zoidl ist nun 25., Pernsteiner 58.

Ergebnisse Tour de Romandie (World Tour) - 2. Etappe (Le Locle - Morges/174,4 km): 1. Stefan Küng (SUI) Groupama-FDJ 4:10:59 Std. - 2. Sam Bennett (IRL) Bora + 59 Sek. - 3. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain gl. Zeit. Weiter: 25. Felix Großschartner (AUT) Bora - 65. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - 90. Riccardo Zoidl (AUT) CCC alle gleiche Zeit

Gesamtwertung: 1. Primoz Roglic (SLO) Team Jumbo 8:32:13 Std. - 2. Rui Alberto Faria da Costa (POR) UAE Team Emirates + 10 Sek. - 3. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ 12 - 4. Geraint Thomas (GBR) Team Ineos 13 - 5. Carlos Alberto Betancur Gomez (COL) Movistar Team + 14 - 6. Großschartner 15. Weiter: 25. Zoidl 1:14 - 58. Pernsteiner 5:09