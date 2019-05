Zürcher Börse schließt etwas leichter

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag mit leichten Verlusten geschlossen. Nach einem Start im Plus rutschte der Markt etwas ab und bewegte sich über weite Strecken nahe dem Schlusskurs vom Dienstag. Die Aktivitäten hätten sich auf Spezialsituationen konzentriert. Aktienhändler verwiesen darauf, dass viele Marktteilnehmer wegen des Feiertags am 1. Mai nun eine Brücke ins Wochenende geschlagen hätten.

Die Aussagen der US-Notenbank Fed zur Inflation vom Vorabend hätten die Handelsaktivität zusätzlich gebremst. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell erteilte mit seinen Kommentaren Spekulationen auf eine Zinssenkung eine Absage. Gegen eine Zinssenkung in den USA sprachen auch der überraschend starke Auftragseingang in der US-Industrie und ein unerwartet kräftiger Anstieg der Produktivität in USA. In den Monaten Jänner bis März war die Produktivität so stark gewachsen wie seit 2014 in keinem Quartal mehr.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit 9.746,06 Zählern um 0,24 Prozent niedriger. Der Index hatte zuletzt am Dienstag bei 9.785,57 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sank am Donnerstag um 0,04 Prozent auf 1.527,65 Punkte, und der breite Swiss Performance Index (SPI) ging um 0,23 Prozent auf 11.707,67 Punkte zurück.

In der Schweiz drückte laut Händlern der Einkaufsmanagerindex für die Industrie, der im April erstmals seit Anfang 2015 unter die Marke von 50 Punkten gefallen ist, etwas auf die Stimmung.

Unter den Aktien waren besonders ams AG (+10 Prozent) gefragt. Die Papiere knüpften an ihre Kursgewinne vom Dienstag an, als gut aufgenommene Quartalszahlen den Kurs bereits um ein ganzes Fünftel nach oben geschoben hatten. Zusätzlicher Antrieb kam am Donnerstag von wohlwollenden Analystenkommentaren und Kurszielerhöhungen sowie nach einem guten Quartalsbericht von Apple.

Die Aktien von Geberit (+7,4 Prozent) zogen ebenfalls stark an. Der Sanitärtechnikkonzern legte einen soliden Start ins neue Geschäftsjahr hin. Nach Ansicht der Experten von Goldman Sachs dürften die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten nach der Zahlenvorlage leicht steigen.

Den Aufwärtstrend setzten zudem die Anteilsscheine von Alcon (+2,3 Prozent auf 60 Franken) fort. Der Börsenneuling markierte im Tagesverlauf bei 60,33 Franken ein neues Hoch.

Keine Unterstützung kam hingegen von den Pharmaschwergewichten Novartis (-0,1 Prozent) und Roche (-0,2 Prozent). Auch der Aktienkurs des Lebensmittelriesen Nestlé (-0,6 Prozent) gaben nach.

Unter den Standardwerten büßten Swatch mit 2,7 Prozent am meisten ein. Die Analysten von RBC und Credit Suisse hatten ihre Kursziele für die Uhren-Aktie zuvor gesenkt. Die Anteile von Rivale Richemont (-0,6 Prozent) schlugen sich besser.

Bei den Großbankenwerten sanken UBS um 0,3 Prozent. Die UBS-Aktionäre verweigerten bei ihrer Generalversammlung zwar Verwaltungsrat und Geschäftsleitung die Entlastung, segneten aber deren Vergütung ab. „Das ist ein heftiger Schuss vor den Bug von CEO und Präsident“, sagte ein Händler.

