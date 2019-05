Pentagon: 120 Zivilisten in US-Einsätzen 2018 getötet

Washington (APA/dpa) - Das Pentagon geht davon aus, dass bei den Einsätzen des US-Militärs in Afghanistan, im Irak, Syrien und Somalia im vergangenen Jahr etwa 120 Zivilisten getötet wurden. Außerdem habe es 65 verletzte Zivilisten in den Ländern gegeben, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Verteidigungsministeriums an den Kongress.

Menschenrechtsorganisationen gehen dagegen von deutlich höheren Zahlen aus.

Dem Pentagonbericht zufolge gab es 2018 die meisten Toten in Afghanistan - nämlich schätzungsweise 76. In Irak und Syrien waren es demnach insgesamt 42, in Somalia zwei. Bei Einsätzen im Jemen und Libyen seien keine Zivilisten getötet worden, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Nichtregierungsorganisation Airwars, die Daten über zivile Todesopfer aus verschiedenen Quellen zusammenträgt, kommt auf weit höhere Zahlen als das Verteidigungsministerium. Sie geht von insgesamt 1224 Toten aus, die bei den US-Einsätzen oder von den USA angeführten Operationen in den Konfliktländern getötet wurden. So seien allein im Irak und Syrien 805 Zivilisten ums Leben gekommen. In Afghanistan waren es demnach 406.

Die Organisation begrüßte es am Mittwoch aber, dass das US-Militär dazu übergegangen ist, jeden Todesfall mit Datum und Ort aufzulisten.

Das Pentagon ist per Gesetz dazu verpflichtet, dem Kongress jedes Jahr einen Bericht über zivile Opfer vorzulegen.